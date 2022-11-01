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Türkiye'den tepki gelince UEFA çark etti. İşte atama değiştirten skandal hakem

UEFA'dan Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadele hakkında yeni bir karar çıktı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 14:33
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Önce atadı sonra geri çekti. İşte UEFA'dan yeni Ivan Bebek kararı

Türkiye'den tepki gelince UEFA çark etti. İşte atama değiştirten skandal hakem
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Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçının dördüncü hakemi Ivan Bebek değiştirildi. UEFA'nın aldığı karara göre Ivan Bebek'in yerine Marin Vidulin görev yapacak.
Ivan Bebek'in 2014-15 sezonunda yönettiği Braga maçında Fenerbahçe karşılaşmayı 8 kişi tamamlamış ve rakibine 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

Mücadelede Mehmet Topal, Alper Potuk ve Volkan Şen kırmızı kart görmüştü.
Daha önceden Ivan Bebek'e tepkili olan Fenerbahçe taraftarları, Dinamo Kiev maçına atanmasının ardından sosyal medyada yoğun bir tepki daha göstermişti.
Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak.

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