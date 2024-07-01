Önce bıçakladı sonra kafasını topuyla ezdi. Güvenlikçi cinayeti

Mersin'de dehşet anları...Erdemli ilçisinde tartıştığı site sakinini bıçaklayan güvenlik görevlisi, talihsiz adamın kafasını topuğuyla ezdi. O anlaı güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Hastaneye kaldırılan site sakini Soner Aktaş hayatını kaybetti.

Mersin Erdemli'deki olay Mömük Mahallesi'ndeki bir yazlık sitede yaşandı. İHA'nın haberine göre akşam saatlerinde site havuzunda alkol aldığı öne sürülen site sakini 32 yaşındaki Sezer Soner Aktaş sitenin güvenlik görevlisi Ali Aşkın. K arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlisinin havuz başında alkol alınmaması konusunda uyarıldı. İşte bu andan sonra geriye dönülmeyecek olaylar yaşanmaya başlandı. Önce diğer site sakinlerince olay yatıştırılsa da saat 22.00 sıralarda ikili arasında aynı konuyla ilgili olarak tartışma yaşandı.

Sitenin kapısında yaşanan tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan güvenlik görevlisi, Aktaş'ı bıçaklayarak ağır yaraladı.O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Aktaş'ın kavga ettiği ve bir anda yere düştüğü görüldü. Bu saniyeden sonra güvenlik görevlisinin bıçakladığı Aktaş yerde yatarken, zanlının Aktaş'ın başını topuğuyla ezdiği görüldü.

CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan, Sezer Soner Aktaş'ın bıçaklanma anı sitenin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, Aktaş'ın araçla siteden çıktığı sırada güvenlik görevlisi ile tartıştığı, daha sonra aracını park ederek kulübeye gelip güvenlik görevlisi ile tartışmaya devam ettiği anlar yer aldı. Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan güvenlik görevlisinin, Aktaş'a saldırıp bıçaklayarak yere yatırıp tekmelediği anlar da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.