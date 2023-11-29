Önce çarptı sonra takla attı. 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay İkindi vakti Bağdat caddesinde meydana geldi. E.P. sevk ve idaresindeki 06 GC 1483 plakalı Fiat marka otomobil, Cumhuriyet Üniversitesi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeyken önünden gitmekte olan B.K. sevk ve idaresindeki 58 ADH 341 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. 06 GC 1483 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek takla attı.

Kazada 06 GC 1483 plakalı aracın sürücüsü ve araçta bulunan N.M. ile G.D. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.