Önce çarptı sonra takla attı. 3 yaralı

Sivas’ta dikkatsiz sürücü önce önünde giden araca çarptı ardından takla attı, 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Önce çarptı sonra takla attı. 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay İkindi vakti Bağdat caddesinde meydana geldi. E.P. sevk ve idaresindeki 06 GC 1483 plakalı Fiat marka otomobil, Cumhuriyet Üniversitesi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeyken önünden gitmekte olan B.K. sevk ve idaresindeki 58 ADH 341 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. 06 GC 1483 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek takla attı.

aw087659-01.jpg

Kazada 06 GC 1483 plakalı aracın sürücüsü ve araçta bulunan N.M. ile G.D. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw087659-02.jpg

aw087659-04.jpg

aw087659-05.jpg

Öne Çıkanlar
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Son Haberler
2 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Gündem
2 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Jandarma ekipleri kadınlara haklarını anlattı Gündem
Jandarma ekipleri kadınlara haklarını anlattı
Fatih Terim ve Seçil Erzan'ın bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Spor
Fatih Terim ve Seçil Erzan'ın bir fotoğrafı daha ortaya çıktı
Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı.: Çok düşündüm ama yapmadım Magazin
Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı.: Çok düşündüm ama yapmadım
Galatasaray Manchester United'ı tek golle devirdi Spor
Galatasaray Manchester United'ı tek golle devirdi
Büyükşehirlerde ulaşım krizinde yeni problem: Korsan taşımacılık Gündem
Büyükşehirlerde ulaşım krizinde yeni problem: Korsan taşımacılık
Hangi su içilmemeli Sağlık
Hangi su içilmemeli