Önce çocuğunu sonra kendisini 3’üncü kattan attı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Önce çocuğunu sonra kendisini 3’üncü kattan attı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde 3 katlı yapının en üst katında çıkan yangında evde bulunan anne önce pervazda tuttuğu evladını, ardından da kendisini 3’üncü kattan aşağı bıraktı.

Yangın, saat 19.00 civarında Yenidoğan Mahallesi’nde yer alan 3 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında, evde bulunan anne çocuğunu da yanına alarak pencereye çıktı. Pervazda tuttuğu çocuğunu bir süre sonra boşluğa bırakan anne, ardından kendisi de atladı.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, yangın ise itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Yaralanan anne ile çocuğu, sağlık personelince hastaneye götürüldü.

Son Haberler
Kanser hastalarına özel sağlıklı beslenme tavsiyeleri
Kanser hastalarına özel sağlıklı beslenme tavsiyeleri
Elektrik akımına kapılan gencin ölümüne ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Elektrik akımına kapılan gencin ölümüne ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Zimbabve mısır ithalatını yasakladı
Zimbabve mısır ithalatını yasakladı
Sağlık Bakanlığından cinsiyet değiştirme açıklaması
Sağlık Bakanlığından cinsiyet değiştirme açıklaması
Tramvay yoluna uçan otomobil hurdaya döndü
Tramvay yoluna uçan otomobil hurdaya döndü