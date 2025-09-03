Önce çocuğunu sonra kendisini 3’üncü kattan attı

Yangın, saat 19.00 civarında Yenidoğan Mahallesi’nde yer alan 3 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında, evde bulunan anne çocuğunu da yanına alarak pencereye çıktı. Pervazda tuttuğu çocuğunu bir süre sonra boşluğa bırakan anne, ardından kendisi de atladı.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, yangın ise itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Yaralanan anne ile çocuğu, sağlık personelince hastaneye götürüldü.