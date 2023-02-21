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Diyanet'in fetvası hakkında suç duyurusu... Fetvada 'Depremzede evlatlık ile evlenilebilir' denilmişti

Diyanet İşleri Başkanlığı, depremden etkilenen çocuklarla ilgili "Evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli yoktur... Evlat edinilen çocuğun mirasçı olma hakkı söz konusu değildir" şeklindeki fetvası ile tepki toplamıştı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Diyanet'in fetvası hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 14:03
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Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Diyanet hakkında suç duyurusu

Diyanet'in fetvası hakkında suç duyurusu... Fetvada 'Depremzede evlatlık ile evlenilebilir' denilmişti
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilde yıkıma sebep olan depremlerle ilgili soruları yanıtladığı fetva sitesinde "depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi" sorusuna verdiği fetva büyük tepki toplamıştı. Diyanet fetvasında, "evlat edinenle evlatlık arasındaki bu ilişki sebebiyle bir evlenme engeli doğmadığını" ve "evlat edinilen çocuğun mirasçı olma hakkının bulunmadığını" aktarmıştı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, söz konusu fetvanın ardından Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve tespit edilecek diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

"DİYANET'İN FETVASI KANUNA AYKIRI DAVRANMAYI TAVSİYE EDER NİTELİKTE"

Suç duyurusunun açıklamasında, Türk Medeni Kanunu'na göre evlat edinen ile evlatlığın evlenmesinin yasak olduğunu ve evlat edinilen çocuğun miras hakkının bulunduğunu hatırlatan dernek, bu fetvanın Türk Medeni Kanunu'na aykırı davranmayı tavsiye eder nitelikte oluğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı fetvasının milyonlarca vatandaşımızın erişebileceği ve okuyabileceği bir şekilde web sitesi üzerinden yayınlanmış olduğunu anımsatan dernek, basın yayın yoluyla halkın kanunlara uymamaya alenen tahrik edildiğini belirtti.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Diyanet İşleri Başkanlığı yine Türk Medeni Kanununa muhalefet ederek evlat edinme diye bir kurumun var olmadığını ve kişinin evlat edindiği çocuğa kendi çocuğu gibi değil "din kardeşi" gibi yaklaşmayı salık vermektedir. Türk Medeni Kanunu evlat edinmeyi düzenlemekte ve ilgili bakanlıkça evlat edinme ve koruyuculuk ailelik işlemleri ülkemizde tesis edilmektedir. Bu minvalde Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklama ile yalnızca kamu barışını bozmakla kalmamakta aynı zamanda hukuken ve vicdanen öz çocuğu gibi olması gereken evlatlığı ötekileştirmektedir."

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkça kanunlara muhalefet ettiğini ve kamu barışını bozmakta olduğunun ifade eden dernek, gelinen noktada re'sen soruşturma açılması ve yapılacak araştırma ile tespit edilecek tüm şüpheliler hakkında kamu davası açılması amacıyla suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

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