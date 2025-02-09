Önce darbetti, sonra av tüfeğiyle vurdu

Olay, 7 Şubat'ta Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi'nde meydana geldi. Sohbet etmek için bir araya gelen arkadaşlar Ayhan Moralı ile Y. A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Y. A., darbettiği Ayhan Moralı'ya otomobilinden aldığı pompalı tüfekle ateş açtı.

Göğsünden vurulan Moralı kanlar içerisinde yere yığılırken, Y. A. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Ayhan Moralı hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Moralı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Y. A. ise bir sokak arasında polis ekipleri tarafından yakalandı. Moralı'nın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.

Gözaltına alınan Y. A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Y. A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.