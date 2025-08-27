Önce elektrik panosuna ardından motosiklete çarptı

Kaza saat 02.30 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Atatürk Bulvarı üzerinde seyir hâlinde olan sürücü İbrahim B.(18) yönetimindeki 06 VMD 05 plakalı otomobil, iddiaya göre önüne aniden çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücünün kontrolünden çıkan araç kaldırım üzerindeki işyerinin önünde bulunan elektrik pano ve işyeri ile park halindeki 16 BHS 245 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcu Emre Y.(26) yaralanırken, araçlar ile elektrik panosu ve işyerinde hasar oluştu.

Yaralılar kaza yerine yönlendirilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.