Önce evini ve arabasını daha sonra dükkânını kurşunladı

Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Kalkanlı Sokak’ta gerçekleşen ilk olayda; daha önceden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında husumet bulunan kişiler M.Ç.’nin evine gelerek ateş açtı.

Mermiler evin camına ve evin önünde park halinde duran otomobile isabet ederken, yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri çevrede emniyet tedbiri alarak, incelemelerde bulundu. Olaydan yarım saat sonra da M.Ç.’nin Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yer alan oto galeri işyerine ateş açan kişiler, kayıplara karıştı.

İşyerinin önünde bulunan araçlar ve dükkan camlarına mermi isabet ederken, ekipler burada da inceleme yaptı. Polis ekipleri firar eden şahısları yakalamak için çalışma başlattı.