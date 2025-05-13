Önce evini ve arabasını yaktı, sonra bir kadını öldürüp intihar etti! Olay yerine giden jandarma dehşeti gördü

Kaynak: İHA
Önce evini ve arabasını yaktı, sonra bir kadını öldürüp intihar etti! Olay yerine giden jandarma dehşeti gördü

Kırklareli’nde gelen bir ihbar üzerine olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri dehşeti gördü. Bir kişinin önce evini ve arabasını yaktıktan sonra bir kadını öldürüp intihar ettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Demircihalil köyü yakınlarında bir otomobilin yandığını görenler durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Ekipler çevrede yaptığı çalışmada araçtan yaklaşık 15 metre ileride 2 kişinin hareketsiz yattığını tespit etti.

Ekipler yaptıkları incelemede, Hacı T.'nin (60), Aysel S.'yi (53) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirlendi.

Cenazeler yapılan olay yeri incelemesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Hacı T.'nin dün gece Karakaş Mahallesi'ndeki evini de ateşe verdiği öğrenildi.

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