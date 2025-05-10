Önce fiyatını sordu, sonra saati cebine atıp hızla uzaklaştı

Kaynak: İHA

Elazığ’da meydana gelen bir saat hırsızlığı kameraya yansıdı. Önce fiyatını soran şahıs, saati kontrol ettikten sonra cebine atarak uzaklaştı.

Elazığ’ın en işlek noktalarından biri olan Gazi Caddesi’nde bulunan bir tespih dükkanında yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, alışveriş yapmak bahanesiyle dükkana girdi.

Önce vitrindeki bir saatin fiyatını soran şahıs, dükkan sahibi başka bir müşteri ile ilgilenince gözüne kestirdiği saati cebine attı. Dikkat çekmemek için dışarı çıkıp camekandaki saatlerin de fiyatını soran zanlı daha sonra bölgeden ayrıldı.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Haberler
Bebek ve asker katilleri için siyaset yolu açılacak! Yandaş kalem yazdı… Bahçeli ve Erdoğan’ın Türkiye’ye eseri…
Bebek ve asker katilleri için siyaset yolu açılacak! Yandaş kalem yazdı… Bahçeli ve Erdoğan’ın Türkiye’ye eseri…
Kağıt toplayıcı çöpün içinde 200 bin liralık poşet buldu
Kağıt toplayıcı çöpün içinde 200 bin liralık poşet buldu
Ahşap yangında küle öndü!
Ahşap yangında küle öndü!
Milyarlık arabayı tankla ezdi! Tankla gelen mesaj
Milyarlık arabayı tankla ezdi! Tankla gelen mesaj
İki ilde kaçak göçmenlere operasyon!
İki ilde kaçak göçmenlere operasyon!