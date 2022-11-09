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Önce ittiler duvara çarpınca bisikleti böyle gaspettiler

Meksika’da iki hırsız, bisikletle yolda ilerleyen bir kişiyi önce iterek duvara çarpmasına neden oldular ardından bayılan adamın bisikletini çaldılar.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 10:48
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Önce ittiler duvara çarpınca bisikleti böyle gaspettiler

Önce ittiler duvara çarpınca bisikleti böyle gaspettiler
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Meksika’nın Jalisco eyaletinde yer alan Guadalajara şehrinde iki hırsız, bisiklet çalmak için akıl almaz bir yöntem kullandı. Hırsızlardan biri bisikletiyle yolda giden bir kişiye vurarak duvara çarpmasına neden oldu.

Çarpmanın etkisiyle bayılan adam, yerde hareketsiz kalırken, hırsızlar adamın bisikletini ve ceplerinde bulunan eşyalarını çaldı. Olay anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınırken, olayın ardından acımasız hırsızların hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldığı görüldü.


Guadalajara polisi, görüntülerin incelendiğini ve suçluların yakalanması için çevre şehirleri de kapsayan bir çalışmanın başlatıldığını açıkladı. Duvara çarparak bilincini kaybeden bisikletlinin yaralı olduğu aktarılarak, sağlık durumu ile ilgili detay verilmedi.

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