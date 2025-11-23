Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe Çaykur Rizespor’a konuk oldu.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Çaykur Rizespor 15 dakika için Ali Sowe ve Laçi’nin golleriyle 2-0 öne geçti.

İlk yarıda Fenerbahçe’nin girdiği gol pozisyonlarında Rizespor kalecisi Fofana, yaptığı kurtarışlarla öne çıktı ve devre 2-0’lık skorla geçildi.

İkinci yarıda maçın seyri Asensio’nun 55. dakikada attığı golle tamamen değişti. Geri dönüş için iştahlanan Fenerbahçe, bu golden 3 dakika sonra Talisca ile eşitliği yakaladı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında ikinci golün sahibi Laçi, Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı müdahaleyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve Rizespor sahada 10 kişi kaldı. Rüzgarı arkasına alan Fenerbahçe, 65’te Asensio’nun attığı harika golle öne geçmeyi başardı.

Mücadelede son anlara girilirken bu kez sahneye oyuna sonradan giren En Nesyri çıktı ve Faslı yıldız, sahaya adımını attıktan 3 dakika sonra 78’de farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti.

İkinci yarıda gole doymayan Fenerbahçe 88. dakikada da Archie Brown ile skoru 5-2’ye getirdi ve mücadele bu şekilde bitti.

Haftaya lider Galatasaray ile oynayacağı derbi maç öncesi hata yapmayan Sarı Lacivertliler ligde galibiyet serisini 5 maça çıkararak puanını 31’e yükseltti. Rizespor ise 14 puanda kaldı.

FENERBAHÇE SÜPER LİG'DE İLKİ BAŞARDI

Fenerbahçe Süper Lig tarihinde üst üste iki deplasman maçında 2 farklı geriye düşüp sahadan galibiyetlerle ayrılan ilk takım oldu.

1997'DEN SONRA GELEN 5 GOL

Fenerbahçe, Mart 1997'deki Antalyaspor karşılaşmasından bu yana deplasmanda oynadığı bir Süper Lig maçının ikinci yarısında ilk kez beş gol attı.

FENERBAHÇE EN YÜKSEK İSABETLİ ŞUT SAYISINA ULAŞTI

Rizespor karşısında 14 isabetli şut çeken Fenerbahçe, bu sezon bir Süper Lig maçında en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

Ç.RİZESPOR-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Ç.Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan, Sowe

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Fred, İsmail, Asensio, Kerem, Nene, Duran

ÇAYKUR RİZESPOR 2-5 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Rize'de ilk düdük geldi ve mücadeleye Fenerbahçe başladı.

RİZESPOR SOWE İLE ÖNE GEÇTİ

6' Çaykur Rizespor Rak Sakyi'nin ceza sahası içerisine gönderdiği topa Ali Sowe'un kale önünde yaptığı şık dokunuşla golü buldu.

FENERBAHÇE ASENSIO İLE TEHLİKELİ GELDİ

8' Fenerbahçe tehlikeli geldi. Asensio ceza sahası içerisine çalımlarla girip şutunu çekti. Ancak istediği gibi vuramadı ve kaleci Fofana rahat şekilde topa sahip oldu.

RİZESPOR FRİKİKTEN FARKI 2'YE ÇIKARDI

15' Ceza sahası önünde serbest vuruş kazanan Rizespor'da topun başına geçen Laçi harika bir golle 2'ye çıkardı.

KEREM SERBEST VURUŞTA KALEYİ YOKLADI

21' Kerem Aktürkoğlu bu kez serbest vuruştan etkili bir şut çıkardı. Köşeye giden topu Fofana son anda çelmeyi başardı.

DURAN NET GOL ŞANSINI DEĞERLENDİREMEDİ

26' Ceza sahası içerisinde Rizespor savunmasının hatasından faydalanarak topu kazanan Jhon Duran kaleciyle karşı karşıya pozisyonda net gol şansını değerlendiremedi. Duran'ın şutunda Fofana gole izin vermedi.

FENERBAHÇE DURAN TOPTAN TEHDİT YARATTI

27' Kerem Aktürkoğlu'nun kornerden ortasında Jhon Duran kale önünde yükselerek kafayı vurdu. Ancak top üst ağlarda kaldı.

KEREM'İN ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA KALDI

31' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu bekletmeden şutunu çekti. Top defanstan sekerek yan ağlarda kaldı.

FOFANA FRED'E GOL İZNİ TANIMADI

33' Rizespor savunmasının uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından Fred gelişine müthiş bir şutla kaleyi yokladı. Aynı güzellikte Fofana topu köşeden çeldi.

İLK YARI SONUCU: Ç.RİZESPOR 2-0 FENERBAHÇE

FENERBAHÇE ASENSIO İLE GOLÜ BULDU

54' Fofana'nın sektirdiği topu takipçiliğini konuşturarak çizgi üzerinde tamamlayan Marco Asensio farkı 1'e indirdi.

FENERBAHÇE TALISCA'NIN GOLÜYLE EŞİTLİĞİ YAKALADI

58' Fenerbahçe golden sonra baskısını artırdı. Ceza sahası içerisinde Talisca'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

TOP DİREKTEN GERİ GELDİ

59' Ali Sowe Fenerbahçe kalesinde tehlike yarattı. Levent Mercan'ın ters dokunuşunda top direkten geri geldi.

RİZESPOR 10 KİŞİ KALDI

62' Laçi, Kerem Aktürkoğlu'na hızlı atağa çıkarken yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Rizespor sahada 10 kişi kaldı.

FENERBAHÇE MUHTEŞEM GOLLE ÖNE GEÇTİ

66' Marco Asensio ceza sahası dışından muhteşem bir şutla kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

FENERBAHÇE TALISCA GOLE YAKLAŞTI

70' Talisca'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutta Fofana topu köşeden çelerek gole izin vermedi.

EN NESYRI AYAĞININ TOZUYLA GOLÜNÜ ATTI

78' Nene rakibinden topu kaparak ceza sahası içerisinde boştaki En Nesyri'yi gördü. En Nesyri rahat pozisyonda gelişine vurarak topu ağlarla buluşturdu. 3 dakika önce oyuna giren Faslı golcü, ayağının tozuyla farkı 2'ye çıkardı.

FENERBAHÇE 5. GOLÜ ARCHIE BROWN İLE BULDU

88' Fenerbahçe oyuna sonradan giren bir başka oyuncu Archie Brown ile 5. kez ağları havalandırdı.