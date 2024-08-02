Önce kahvehaneyi taradı ardından otomobil gasp edip eski nişanlısını kaçırdı

Kaynak: İHA
Önce kahvehaneyi taradı ardından otomobil gasp edip eski nişanlısını kaçırdı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eski nişanlısının sevgilisi olduğunu öğrenen 27 yaşındaki Arda T., cinnet geçirerek kanlı bir olaylar zinciri başlattı.

Olay, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde, 28 yaşındaki Arda T.'nin eski nişanlısı Elif B. ve yeni sevgilisinin bulunduğu kıraathaneye pompalı tüfekle ateş açmasıyla başladı.

Arda T., kıraathaneye defalarca ateş açtıktan sonra eski nişanlısı Elif B.’yi zorla alarak kaçtı. Olay sırasında, kıraathanenin üstündeki bir balkonunda oynayan 14 aylık Yusuf S. saçmaların hedefi oldu ve bacağından yaralandı. Yusuf bebek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Arda T., olayın ardından kırmızı ışıkta bekleyen Yasin T.'ye ait otomobili silah zoruyla gasp ederek izini kaybettirmeye çalıştı.

Polis, gasp edilen araç ve kıraathanedeki kurşunlama anlarını güvenlik kameralarından inceledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nün geniş çaplı soruşturması sonucunda, Arda T. ve Elif B.'nin gasp ettikleri araçla ormanlık alana gittikleri tespit edildi.

Arda T. ve Elif B.'yi tespit etmek için başlatılan dron destekli operasyon sırasında Arda T., eski nişanlısı Elif B.’ye ateş açtı ve ardından kendi kafasına sıkarak intihar etti. Elif B. hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Arda T.’nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Elif B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve Arda T.’nin kurye olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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