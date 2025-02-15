Önce kameraya sonra polis yakalandılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Önce kameraya sonra polis yakalandılar

Adana’da aynı gece içerisinde kuyumcu ve bir bakkala girerek hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandılar.

9 Şubat günü Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda ve Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir bakkalda hırsızlık olayları meydana geldi. Kuyumcudan 6 adet imitasyon saat bakkaldan ise 50 karton sigara çalındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık vakalarını aydınlatmak için çalışmalarına başladı.

Yapılan kamera incelemelerinde hırsızların Yusuf Ç. ve Yasin Ç. olduğu tespit edildi. Arkadaş olan hırsızlar, kuyumcunun kepengini kaldırıp işyerine girdikleri ve hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Yusuf Ç. ve Yasin Ç.'yi yaptığı operasyonla evlerinde yakaladı.

Önce kameraya sonra polis yakalandılar

Önce kameraya sonra polis yakalandılar

Önce kameraya sonra polis yakalandılar

Önce kameraya sonra polis yakalandılar

Önce kameraya sonra polis yakalandılar

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