Önce kameraya sonra polis yakalandılar

9 Şubat günü Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda ve Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir bakkalda hırsızlık olayları meydana geldi. Kuyumcudan 6 adet imitasyon saat bakkaldan ise 50 karton sigara çalındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık vakalarını aydınlatmak için çalışmalarına başladı.

Yapılan kamera incelemelerinde hırsızların Yusuf Ç. ve Yasin Ç. olduğu tespit edildi. Arkadaş olan hırsızlar, kuyumcunun kepengini kaldırıp işyerine girdikleri ve hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Yusuf Ç. ve Yasin Ç.'yi yaptığı operasyonla evlerinde yakaladı.