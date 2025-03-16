Önce kameraya sonra polise yakalandı! Beton kalıpla camı kırıp telefon çalmıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Edirne'de bir telefon tamir dükkanına giren S.Ö. camı beton kalıpla kırarak tablet ve telefon çaldı. Kamera kayıtlarıyla tespit edilen şüpheli, polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi

Olay, 13 Mart saat 01.30 sıralarında Sabuni Mahallesi Terziler Sokak'taki bir cep telefonu tamiri dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Arif Saraç, sabah komşularının haber vermesiyle geldiği dükkanının camını kırık halde buldu.

Dükkandan bir tablet ve cep telefonlarının çalındığını fark eden Saraç, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Bir kişinin iş yerinin önüne gelip dakikalarca beklediğini ardından çevreden bulduğu beton kalıpla camı kırarak hırsızlık yaptığını gören Arif Saraç, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen ekibin incelemesinde olay anında cam parçalarıyla elini de kestiği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olaya ilişkin kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin S.Ö. olduğunu belirledi. Çalışmayla yakalanıp gözaltına alınan S.Ö., emniyetteki ifadesinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Önce kameraya sonra polise yakalandı! Beton kalıpla camı kırıp telefon çalmıştı

Önce kameraya sonra polise yakalandı! Beton kalıpla camı kırıp telefon çalmıştı

Önce kameraya sonra polise yakalandı! Beton kalıpla camı kırıp telefon çalmıştı

Önce kameraya sonra polise yakalandı! Beton kalıpla camı kırıp telefon çalmıştı

Önce kameraya sonra polise yakalandı! Beton kalıpla camı kırıp telefon çalmıştı

Önce kameraya sonra polise yakalandı! Beton kalıpla camı kırıp telefon çalmıştı

Önce kameraya sonra polise yakalandı! Beton kalıpla camı kırıp telefon çalmıştı

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