18 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Önce kaza yaptılar, sonra D-100’ü boks ringine çevirdiler

Önce kaza yaptılar, sonra D-100’ü boks ringine çevirdiler

Kocaeli’de iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazadan sonra taraflar tekme tokat kavga ederken o anlar kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 23:30
Takip Et

Önce kaza yaptılar, sonra D-100’ü boks ringine çevirdiler

Önce kaza yaptılar, sonra D-100’ü boks ringine çevirdiler
+
Aa
-

İHA - Kaza, Derince ilçesi Deniz Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikameti’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 AK 995 plakalı Tofaş marka otomobil önünde seyir halinde olan 41 LZ 085 plakalı Peugeot marka otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın neticesinde iki araç da bir süre savrulduktan sonra durabildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Her iki otomobilden de 2’şer kişi olmak üzere toplam 4 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

D-100 boks ringine döndü

Öte yandan, kazadan sonra tarafların kavgaya tutuştu. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada D-100 Karayolu adeta boks ringine döndü. Arbede anları amatör kameralara yansırken, taraflar polis ekipleri tarafından ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
1
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
2
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
3
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
﻿Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
4
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
5
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Demet Akalın'a sponsor arayışı nedeniyle 'utanmalısın' yorumları yağdı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
6
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması bir yıl uzatıldı
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
7
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
﻿Cemal Enginyurt Orhan Uğuroğlu'na açıkladı. Millet İttifakı'nın adayı nerede açıklanacak
﻿Cezaevinde olaylar çıktı. 1 tutuklu öldü
﻿Cezaevinde olaylar çıktı. 1 tutuklu öldü
﻿Cezaevinde olaylar çıktı. 1 tutuklu öldü
﻿Yunanistan 2023 bütçesi onaylandı
﻿Yunanistan 2023 bütçesi onaylandı
﻿Yunanistan 2023 bütçesi onaylandı
﻿15 km'lik takiple yakalanan ehliyetsiz ve alkollü sürücü 'Bizi yaktınız memur bey'
﻿15 km'lik takiple yakalanan ehliyetsiz ve alkollü sürücü 'Bizi yaktınız memur bey'
﻿15 km'lik takiple yakalanan ehliyetsiz ve alkollü sürücü 'Bizi yaktınız memur bey'
﻿İstanbul'da 'huzur' uygulaması
﻿İstanbul'da 'huzur' uygulaması
﻿İstanbul'da 'huzur' uygulaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.