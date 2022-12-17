Önce kaza yaptılar, sonra D-100’ü boks ringine çevirdiler

İHA - Kaza, Derince ilçesi Deniz Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikameti’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 AK 995 plakalı Tofaş marka otomobil önünde seyir halinde olan 41 LZ 085 plakalı Peugeot marka otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın neticesinde iki araç da bir süre savrulduktan sonra durabildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Her iki otomobilden de 2’şer kişi olmak üzere toplam 4 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



D-100 boks ringine döndü

Öte yandan, kazadan sonra tarafların kavgaya tutuştu. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada D-100 Karayolu adeta boks ringine döndü. Arbede anları amatör kameralara yansırken, taraflar polis ekipleri tarafından ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.