Önce komşusunu sonra annesi ile kardeşini ardından kendini vurdu

Olay, Hassas Mahallesi 6670 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer Can T. (18), komşusu Kuddusi A.'yı (26) evine girerken tabancayla ateş açarak yaraladı. Daha sonra elindeki tabancayla evine giden Ömer Can T. burada da annesi Medine T. (42) ve kardeşi U.T.'yi (10) ateş ederek vurdu. Ardından silahı kafasına doğrultan Ömer Can T. kendini vurarak intihar teşebbüsünde bulundu.

4 kişinin yaralandığı olayda silah seslerini duyan mahalle halkı durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla beraber olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik tedbiri alırken, sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay mahallinde yaptı.

Sonrasında yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Can T., annesi Medine T. ve kardeşi U.T.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen ayrıntılı araştırmanın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ömer Can T.'nin babasının ise kızının tedavisi için Adana ilinde bulunduğu aktarıldı.