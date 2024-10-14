Önce Narin’i gömdü sonra baldızında çay içti. Narin cinayetinde yeni gelişme

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın, kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılması ülke gündemini sarsarken, cinayetin nasıl işlendiği bilmecesi hala devam ediyor. Soruşturma kapsamında incelemeler devam ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cinayet günü evde kimlerin olduğunun belli olduğunu açıkladı.

“ÖNCE GÖMMÜŞ SONNRA BALDIZINDA ÇAY İÇMEYE GİTMİŞ”

Sabah’ta yer alan habere göre ise verdiği ifadede Narin’in cesedini amcası Salim Güran’dan aldığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın olay günü Narin’i gömdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştığı ve baldızına giderek çay içtiği ortaya çıktı.

Öte yandan Bahtiyar'ın küçük kızın cesedini taşıdığı anları da kaydetti. Kayıtlarda Bahtiyar’ın, kırmızı renkli aracıyla Eğertutmaz Deresi’ne doğru ilerlediği ve cesedi gömdüğü açıkça görülüyor.