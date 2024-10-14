Önce Narin’i gömdü sonra baldızında çay içti. Narin cinayetinde yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Önce Narin’i gömdü sonra baldızında çay içti. Narin cinayetinde yeni gelişme

Narin Güran cinayetindeki soruşturma devam ederken, olayla ilgili gün geçtikçe yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın cinayet günü önce Narin’i gömdüğü sonra da hiç bir şey olmamış gibi baldızında çay içtiği ortaya çıktı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın, kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılması ülke gündemini sarsarken, cinayetin nasıl işlendiği bilmecesi hala devam ediyor. Soruşturma kapsamında incelemeler devam ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cinayet günü evde kimlerin olduğunun belli olduğunu açıkladı.

“ÖNCE GÖMMÜŞ SONNRA BALDIZINDA ÇAY İÇMEYE GİTMİŞ”

Sabah’ta yer alan habere göre ise verdiği ifadede Narin’in cesedini amcası Salim Güran’dan aldığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın olay günü Narin’i gömdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştığı ve baldızına giderek çay içtiği ortaya çıktı.

Öte yandan Bahtiyar'ın küçük kızın cesedini taşıdığı anları da kaydetti. Kayıtlarda Bahtiyar’ın, kırmızı renkli aracıyla Eğertutmaz Deresi’ne doğru ilerlediği ve cesedi gömdüğü açıkça görülüyor.

Son Haberler
İsrail tankları Suriye'ye girdi
İsrail tankları Suriye'ye girdi
Otomobil koltuğunun altından 2 kaçak göçmen çıktı
Otomobil koltuğunun altından 2 kaçak göçmen çıktı
Eskişehir’de arazinin ortasında tabut ve çelenk. Tabutun üzerindeki not polisi harekete geçirdi
Eskişehir’de arazinin ortasında tabut ve çelenk. Tabutun üzerindeki not polisi harekete geçirdi
Paralar yurtdışına gitti. 1,7 milyar dolar para aktarıldı
Paralar yurtdışına gitti. 1,7 milyar dolar para aktarıldı
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına iniyor
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına iniyor