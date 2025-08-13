Önce Nusret’in şimdi de Hadise’nin tüm mal varlığına göz dikti! Dolandırıcının sahte planı suya düştü

2024’te restoran zinciri NUSR-ET’in sahibi Nusret Gökçe adına sahte vekaletname düzenleyerek 200 bin TL çeken İbrahim Aykut B., banka yetkililerinin ihbarı üzerine tutuklanmıştı.

BANKA HESAPLARA EL KOYMAYA ÇALIŞTI

Tahliye olduktan sonra yeniden suç işleyen şüpheli, sahte e-imzalı mahkeme kararıyla Hadise’nin banka hesaplarına ve gayrimenkullerine el koymaya çalıştı.

SAHTE MAHKEME KARARIYLA VASİ ATAMA OYUNU

İbrahim Aykut B., eşinin cezaevinde olduğunu iddia ederek Gaziantep 5. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde vasi atama davası açtı.

Mahkeme, şüpheliyi eşine vasi olarak atadı. Ancak İbrahim Aykut B., mahkeme kararındaki tarafları değiştirerek Hadise’yi kısıtlı adayı gibi gösterip sahte e-imzalı kararla mal varlığına erişmeye teşebbüs etti. Banka çalışanlarının durumu fark etmesiyle plan suya düştü. Gaziantep 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, evrakta sahtecilik yaptığı gerekçesiyle İbrahim Aykut B.’den şikayetçi oldu.

HADİSE’NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, Akşam’a yaptığı açıklamada, “Hadise Hanım, sahte belgeyle mahkeme kararı üreten bir şebekenin mağduru oldu. E-imza kopyalama olayları yargıya taşınmış durumda. Hadise, kısıtlama kararında taraf olmadığı halde adı kullanılarak sahte karar oluşturuldu” dedi.

Hadise ise ‘mağdur’ sıfatıyla verdiği ifadede, “Taraf olmadığım bir dosyada sahte belge düzenleyen ve mal varlığımı ele geçirmeye çalışan İbrahim Aykut B.’den şikayetçiyim. Herhangi bir zararım yoktur” şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.