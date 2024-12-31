Önce otomobile, sonra elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Önce otomobile, sonra elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Adana’da bir sürücü kullandığı aracın hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında duran araca sonrada elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Serhat Dalkılıç hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde meydana geldi. Serhat Dalkılıç'ın kullandığı 47 ADE 521 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen 34 CPH 346 plakalı otomobile çarpıp devrildi. Sürüklenen otomobil, elektrik direğine çarptı. İsmi öğrenilemeyen diğer otomobilin sürücüsü ise yardım etmek yerine kaza yerinden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Önce otomobile, sonra elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Mahallelinin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla Dalkılıç ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Dalkılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Önce otomobile, sonra elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Yaralı ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerindeki incelemenin ardından Dalkılıç'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Önce otomobile, sonra elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Önce otomobile, sonra elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Önce otomobile, sonra elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti

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