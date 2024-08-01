Önce otomobille çarpıştı sonra yayaya çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Önce otomobille çarpıştı sonra yayaya çarptı

Antalya’da bir motosiklet, otomobille çarpıştıktan sonra kaldırımda yürüyen bir kadına çarptı. Kaza anında yaralanan annesinin elini bırakmayan küçük bir çocuğun duygusal görüntüsü kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 18.30 civarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi’ndeki 882. sokakta meydana geldi.

Mehmet Şah K. yönetimindeki 07 AIE 965 plakalı otomobil, Mustafa Can A. tarafından kullanılan motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, kaldırımda yürüyen Ayşe D.’ye çarptı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Bacakları ve boynu yaralanan Mustafa Can A. ile yaya Ayşe D.’ye ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ayşe D.’nin yaralandığını duyan oğlu, başında beklediği annesinin elini bir an olsun bırakmadı.

Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mehmet Şah K., ifade vermek üzere polis merkezine götürülürken, hasar gören motosiklet yoldan kaldırıldı.

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