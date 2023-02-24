﻿Trabzon ne yaptıysa olmadı! Önce penaltı sonra gol iptal oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel'e konuk olduğu maçta 49. dakikada penaltı kazandı.
Bu dakikada Maxi Gomez, kaleci Marwin Hitz'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mateu Lahoz, penaltı noktasını gösterdi.
Lahoz, gelen uyarı sonrası pozisyonu VAR'da izledi. İspanyol hakem, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.
Trabzonspor, 27. dakikada kazanılan penaltıyı da Bakasetas ile gole çevirememişti.
Trabzonspor'un 61. dakikada Denswil'le attığı gol de VAR'dan döndü! Bordo Mavililerin golü, ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.