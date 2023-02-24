24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzon ne yaptıysa olmadı! Önce penaltı sonra gol iptal oldu

Trabzon ne yaptıysa olmadı! Önce penaltı sonra gol iptal oldu

Trabzonspor için şanssız gece! Lahoz VAR'da izledi, penaltıyı iptal etti. Sonra Trabzonspor'un golünü vermedi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 00:35
Takip Et

Önce penaltı sonra gol iptal oldu. Trabzon için şanssız gece

Trabzon ne yaptıysa olmadı! Önce penaltı sonra gol iptal oldu
+
Aa
-

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel'e konuk olduğu maçta 49. dakikada penaltı kazandı.

Bu dakikada Maxi Gomez, kaleci Marwin Hitz'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mateu Lahoz, penaltı noktasını gösterdi.

Lahoz, gelen uyarı sonrası pozisyonu VAR'da izledi. İspanyol hakem, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

Trabzonspor, 27. dakikada kazanılan penaltıyı da Bakasetas ile gole çevirememişti.
Trabzonspor'un 61. dakikada Denswil'le attığı gol de VAR'dan döndü! Bordo Mavililerin golü, ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
1
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
2
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
3
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
4
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
5
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
6
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿İslam Memiş yeni tüyosunu açıkladı. Fena yükselecek
7
﻿İslam Memiş yeni tüyosunu açıkladı. Fena yükselecek
﻿İslam Memiş yeni tüyosunu açıkladı. Fena yükselecek
﻿Avrupa, Barcelona için fazla büyük geldi! İspanyollar Barcelona'yı yerden yere vurdu
﻿Avrupa, Barcelona için fazla büyük geldi! İspanyollar Barcelona'yı yerden yere vurdu
﻿Avrupa, Barcelona için fazla büyük geldi! İspanyollar Barcelona'yı yerden yere vurdu
﻿İzmir’de öğrenciler dehşet saçtı: Darp edip, kameraya aldılar
﻿İzmir’de öğrenciler dehşet saçtı: Darp edip, kameraya aldılar
﻿İzmir’de öğrenciler dehşet saçtı: Darp edip, kameraya aldılar
﻿Almanya'da yangından kurtulan Türk futbolcu hayatını kaybetti
﻿Almanya'da yangından kurtulan Türk futbolcu hayatını kaybetti
﻿Almanya'da yangından kurtulan Türk futbolcu hayatını kaybetti
﻿Trabzon ne yaptıysa olmadı! Önce penaltı sonra gol iptal oldu
﻿Trabzon ne yaptıysa olmadı! Önce penaltı sonra gol iptal oldu
﻿Trabzon ne yaptıysa olmadı! Önce penaltı sonra gol iptal oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.