Önce polis memurunu vurdu, sonra kiliseyi bastı

Kaynak: Haber Merkezi
Önce polis memurunu vurdu, sonra kiliseyi bastı

ABD’de önce bir polis memurunu hedef alan silahlı saldırgan sonrasında ise kiliseye baskın düzenledi. Olayda saldırgan dahil 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin Kentucky eyaletinde önce bir polis memurunu hedef alan saldırgan, daha sonra kiliseye silahlı baskın düzenledi. Olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin Kentucky eyaletinde Blue Grass Havalimanı yakınlarında durdurulan kişi silahla ateş açtı, bir polis memuru yaralandı. Saldırgan, olay yerinden kaçıp bir aracı gasbederek yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Richmond Road Baptist Kilisesi’ne gitti.

Kilise bahçesinde ateş açan saldırgan 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. Gasbedilen aracın konumunu tespit ederek kiliseye ulaşan polis, saldırganı öldürdü.

Lexington Polis Şefi Lawrence Weathers, düzenlediği basın toplantısında olayla ilgili açıklamada bulundu. Saldırganın kimliğini paylaşılmayan Weathers, olayın nedenine dair net bir bilgi olmadığını söyledi. Olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

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