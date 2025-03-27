Önce rahim sonra meme kanseri olmuştu! Nursel Ergin’in kanser tedavisi bitti

Nursel Ergin şimdilerde Mutfak Bahane programıyla ekranlara geri döndü. Aylardır kanserle mücadele ettiği ortaya çıkan ünlü ismin kanser tedavisi bitti.

Programdan ani bir şekilde ayrılan Ergin, uzun bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı.

Ünlü ismin geçtiğimiz aylarda meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıktı. Ergin, şimdilerde hastalığına ve tedavi sürecine dair gelişmeleri sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Ergin, yaptığı yeni paylaşımda müjdeli haberi verdi. Kanseri yendiğini açıklayan Ergin, tedavi gördüğü hastaneden paylaşım yaptı. Tedavi sürecinin sona erdiğini açıklayan Nursel Ergin, doktorlarına tek tek teşekkür etti:

"Çok zor bir süreç ama bu kadar güzel bir aileye, profesyonel ellere teslim olduğum için hepsinin ellerinden öpüyorum. Çok minnettarım. Bebekler gibi bakıldım ve bitti!"