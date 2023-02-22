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Önce rüyasında gördü, sonra felaketi yaşadı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremi yaşayan Abdullah Sarıgül, depreme anlarını anlattı. Sarıgül, deprem gecesi rüyasında deprem olduğunu gördüğünü ve yaklaşık yarım saat sonra rüyasında gördüğü manzarayı yaşadığını söyledi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 14:46
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Önce rüyasında gördü, sonra felaketi yaşadı

Önce rüyasında gördü, sonra felaketi yaşadı
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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşayan vatandaşlar hala gecenin izlerini unutamıyor. Kahramanmaraş’ta yaşayan 19 yaşındaki Abdullah Sarıgül, deprem gecesi gördüğü rüyayı yarım saat sonra yaşadığını belirterek, sallantının çok uzun sürdüğünü söyledi.

Gece yaşadıkları sokağın mahşer yeri gibi olduğunu söyleyen Sarıgül, ‘‘Deprem gecesi saat 12’de uyudum. 1-2 saat uyuduktan sonra tekrar uyandım. O arada rüyamda böyle bir olay gördüm. Yatağımın sallandığını, odamın dağıldığını gördüm. Kabus gibiydi uyandım. Biraz uyanık durdum korkumdan dolayı.

Tekrar uyudum. Yarım saat sonra rüyamda yaşadığım olayın aynısını tekrar yaşadım. Kendimi direk cenin pozisyonuna aldım. Kafamı korudum.

Sallantının geçmesini bekledim çok uzun sürdü. Ne zamana geçeceği hakkında artık fikrim yoktu. Şimdi geçer diyemedim biraz daha uzayınca. Sallantı hafifleyince hemen ailemin yanına geçtim.

Üzerimize montumuzu aldık sokağa indik. Biz indiğimizde bütün mahalle sokaktaydı, mahşer yeri gibiydi. O günü mahallede geçirdik korku içerisinde. Öğleden sonra tekrar ikinci bir deprem daha oldu. Onda da arabanın içerisindeydik herkes korkuyordu ama yapacak bir şey yoktu.

Direk kendimizi açık alana attık ilk gün böyle geçti. 15-16 gün oldu artık günleri de bilemiyoruz. Telefondan bakıyoruz hangi gün olduğuna” dedi.

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