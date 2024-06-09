Önce sağanak sonra sel vurdu

Kaynak: DHA
Önce sağanak sonra sel vurdu

Sivas Divriği'nde etkili olan sağanak yağış ilçede selin oluşmasına neden oldu.

Sivas'ın Divriği ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, sel felaketine yol açtı. İlçede cadde ve sokaklar suyla dolarken, park halindeki araçlar su altında kaldı. Aniden yükselen su birikintileri, trafikteki araçların ilerlemesini zorlaştırdı. Sel nedeniyle birçok ev ve iş yeri su baskınlarına maruz kaldı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken çamur birikintilerini temizlemek için yoğun bir çalışma başlattı. Hasar tespit çalışmalarının ise hala sürdüğü belirtildi.

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