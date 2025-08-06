Önce Sesko, şimdi Simons! Leipzig'e rekor transfer geliri

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Önce Sesko, şimdi Simons! Leipzig'e rekor transfer geliri

Yıldız forveti Benjamin Sesko'yu da Manchester United'a göndermeye hazırlanan Bundesliga ekibi RB Leipzig, Hollandalı orta sahası Xavi Simons için de Chelsea ile anlaştı.

Premier Lig devi Chelsea, Bundesliga'da Leipzig forması giyen Xavi Simons'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sport Mediaset'te yer alan habere göre, Chelsea ve Leipzig, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşma sağladı.

Chelsea, bu transfer için Leipzig'e 60 milyon sterlin (68 milyon euro) bonservis bedeli ödeyecek. Simons ise Chelsea ile 2032 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak.

Leipzig forması altında geçen sezon 33 maçta süre bulan Hollandalı futbolcu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.

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İKİ TRANSFERDEN 150 MİLYON

Öte yandan Leipzig, golcü futbolcusu Benjamin Sesko'yu da Manchester United'a göndermeye hazırlanıyor.

Alman ekibi, iki futbolcunun satışıyla yaklaşık 150 milyon euroyu kasasına koymayı planlıyor.

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