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Önce seyir halindeki motosiklete çarptı sonra sürücüsünü bıçakladı

Kastamonu’da gece seyir halindeki motosiklete çarparak sürücüsünü düşüren, ardından bıçaklayan otomobil sürücüsü, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 13:40
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Önce seyir halindeki motosiklete çarptı sonra sürücüsünü bıçakladı

Önce seyir halindeki motosiklete çarptı sonra sürücüsünü bıçakladı
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Olay, Cebrail Mahallesi Uzun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.M. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, T.S.'nin kullandığı motosiklete arkadan çarparak park halindeki araçların arasına sıkıştırdı. Daha sonra aracından inen O.M., yere düşen ve aracın altında sıkışan T.S.’yi darp edip bıçakladı. T.S. yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.S., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobiliyle olay yerinden uzaklaşan O.M. ise, Kastamonu Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İki şahıs arasında daha önceden husumet olduğu iddia edilirken, olayda park halindeki üç araçta hasar meydana geldi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde arkadan gelen otomobilin motosiklete çarparak park halindeki araçların arasına sıkıştırdığı görülüyor. Bir süre sonra otomobil, olay yerinden uzaklaşıyor.

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