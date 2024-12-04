Önce su kanalına sonra tarlaya uçtu: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Önce su kanalına sonra tarlaya uçtu: 2 yaralı

Bursa’dan Orhangazi istikametine giden bir sürücü yağan yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek önce su kanalına daha sonra tarlaya uçtu.

Edinilen bilgilere göre, Orhangazi istikametinde seyir halinde olan 35 PLZ 67 plakalı otomobil, kaygan zemin sebebiyle kontrolden çıkarak önce su kanallarını parçaladı, ardından tarlaya uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu otomobilde bulunan sürücü M.K. ve yolcu konumunda bulunan Y.Ç. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

aw343332-02.jpg

aw343332-01.jpg

Son Haberler
Ünlü TV kanalının satışı son anda iptal oldu
Ünlü TV kanalının satışı son anda iptal oldu
Köpeğe çarpıp gitti belediye çalışanları imdadına yetişti
Köpeğe çarpıp gitti belediye çalışanları imdadına yetişti
Futbol tarhinin en sadık 15 oyuncusu
Futbol tarhinin en sadık 15 oyuncusu
Galatasaray’ın transfer listesindeki oyuncuyu ölümle tehdit ettiler
Galatasaray’ın transfer listesindeki oyuncuyu ölümle tehdit ettiler
Yaralı domuz ve kurtlar fotokapanda
Yaralı domuz ve kurtlar fotokapanda