Ünlü kaleci kadın spikeri kalçasından vurdu

Celtic'in kalecisi Joe Hart, ısınma esnasında topu bilerek kadın muhabirin kalçasına gönderdi. Sonrasında özür dileyen Hart'ın o anları paylaşım rekorları kırdı.
PAYLAŞIM REKORU KIRDI
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. maçında Shakhtar Donetsk ile Celtic karşı karşıya geldi. Maçın 1-1'lik skorundan çok ısınma esnasında yaşanan olay konuşuldu.
ÖNCE VURDU SONRA ÖZÜR DİLEDİ
Kadın muhabirin saha kenarında röportaj yaptığı sırada topu kalçasına doğru gönderen Joe Hart, top muhabire isabet edince özür diledi. O anlarda büyük şaşkınlık yaşayan muhabir sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.