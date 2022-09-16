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Ünlü kaleci kadın spikeri kalçasından vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Shakhtar Donetsk ile Celtic'in karşı karşıya geldiği maçtan önce yaşanan görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 13:48
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Önce topu bilerek kadın muhabirin kalçasına attı. Sonra özür diledi

Ünlü kaleci kadın spikeri kalçasından vurdu
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Celtic'in kalecisi Joe Hart, ısınma esnasında topu bilerek kadın muhabirin kalçasına gönderdi. Sonrasında özür dileyen Hart'ın o anları paylaşım rekorları kırdı.

PAYLAŞIM REKORU KIRDI

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. maçında Shakhtar Donetsk ile Celtic karşı karşıya geldi. Maçın 1-1'lik skorundan çok ısınma esnasında yaşanan olay konuşuldu.

ÖNCE VURDU SONRA ÖZÜR DİLEDİ
Kadın muhabirin saha kenarında röportaj yaptığı sırada topu kalçasına doğru gönderen Joe Hart, top muhabire isabet edince özür diledi. O anlarda büyük şaşkınlık yaşayan muhabir sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

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