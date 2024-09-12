Önce vurdu sonra kendisini ihbar etti

Olay, 10 Eylül'de merkez Nilüfer ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan Ramazan Zıh, eşi N.Z.'yi (40) taciz edip uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj yaptığını iddia ettiği Esat Çelik ile zeytinlik alanda karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. Ramazan Zıh, yanında getirdiği av tüfeği ile Esat Çelik'e 6 el ateş etti. Çelik, kanlar içerisinde yere yığılırken, Ramazan Zıh 112 Acil Servis Hattı'nı arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Zıh, gelen jandarma ekiplerine teslim olurken, sağlık ekipleri Çelik'e ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Ağır yaralanan Çelik, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan jandarma ekiplerince karakola götürülen Ramazan Zıh, verdiği ifadesinde "2019 yılından beri eşimi mesaj yoluyla taciz ediyor. Daha öncesinde suç duyurusunda da bulunduk. Kendisi mesaj göndermeye devam edince onunla konuşmak istedim. Yanına gittiğimde bana hakaret etti. Korkutmak için havaya ateş ettiğimde istemeyerek ölümüne sebep verdim. Psikolojik sorunları olan Çelik, beni ve ailemi kötü işlerine alet etmek istiyordu. Eşim dışarı çıktığında fotoğraf ve görüntülerini çekip oğluma göndererek şantaj yapıyordu. Eşime ait olan görüntüleri sosyal medyada paylaşacağını söyleyince çılgına döndüm. Yaşadığımız köyde de eşim ile ilgili ileri geri konuşuyordu. Esat Çelik, oğlum G.Z.'ye sosyal medya üzerinden eşime ait görüntüleri atıp bizi tehdit etti" dedi.

Ramazan Zıh, karakolda alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.