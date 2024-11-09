Önce vurdu sonra polise teslim oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Önce vurdu sonra polise teslim oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evinin giderlerini açması için çağırdığı firma yetkilisinin arızayı gidermediği iddia eden Ö.Ç, usta H.R ile sözlü tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan H.R üzerindeki tabanca ile ev sahibi Ö.Ç’yi bacağından vurdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada ev sahibini tabancayla yaralayan özel vidanjör firması sahibi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki dairede ikamet eden Özay Ç. (49), evinin giderini açması için özel vidanjör firmasını telefonla arayarak çağırdı. Ev sahibi iddiaya göre 3 gün sonra yine firma yetkilisini arayarak gelip arızayı gidermediği için tepki gösterdi. Özay Ç. evinin önüne gelen vidanjör ustası Harun R. (24) ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun R. üzerindeki tabancayla ev sahibine ateş etti. Ev sahibi sağ bacağına isabet eden mermi nedeniyle yaralanırken, tabancadan çıkan mermilerden biri park halindeki 16 F 6644 plakalı aracın camına da isabet etti. Şüpheli geldiği araçla kaçarken, yaralı ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli polis ekiplerine teslim oldu

Harun R. ifadesinde, "Ev sahibi telefonla aradığında evinin önüne gittik. Yarım saat bekledik, ev sahibi gelmeyince başka bir adresteki sorunu gidermek için olay yerinden ayrıldık. O sırada ev sahibi beni telefonla arayarak hakaret içeren sözler söyledi. Biz sorunu gidermek için bir süre sonra Özay Ç.'nin evine yeniden gittik. Evinin önünde buluştuğumuz ev sahibi bana karşı hakaret etmeye devam etti. O sırada gerginlik yaşandı. Özay Ç. aracından bıçak alıp üzerime yürüdüğü sırada ben de kendimi korumak ve korkutmak için tabancayla yere ateş ettim. Mermilerden biri bacağına isabet etmiş. Ben yaralamak için ateş etmedim, kendimi korumak ve beni bıçaklayacağını düşünerek ateş ettim. Olayın ardından teslim oldum" dediği öğrenildi. Şüpheli, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Önce vurdu sonra polise teslim oldu

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