Önce vuruldu sonra soyuldu. 860 bin liralık hırsızlık

İstanbul'un Esenler ilçesinde bankadan 860 bin lira çeken kişi, eli silahlı soyguncular tarafından önce bacağından vuruldu, ardından gasp edildi. Soyguncular kayıplara karışırken, talihsiz adam hastaneye kaldırıldı.

Önce vuruldu sonra soyuldu. 860 bin liralık hırsızlık

(İHA) Edinilen bilgiye göre, Zülküf Altıparmak isimli vatandaş bankadan 860 bin lira çekerek dışarı çıktı. Tam aracına bineceği sırada motosikletle gelen 2 şahıs tarafından gasp edilmek istendi.

Altıparmak parasını vermek istemeyince şahıslardan biri silahla bacağına sıkıp çantayı aldı. Daha sonra motosiklette bekleyen diğer şahıs ile birlikte kayıplara karıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Altıparmak hastaneye kaldırıldı. Altıparmak’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"BACAĞINA BİR EL ATEŞ EDİYORLAR"

Şahsın beraber çalıştığı arkadaşı Orhan Arslan, yaptığı açıklamada “Arkadaş parayı bankadan çektikten sonra çantasına koyup dışarı çıkıyor. Aracına doğru geliyor.

Aracının yanında bacağına bir el ateş ediyorlar. Bir şahıs çantayı alıp bekleyen motosiklete binip kaçıyorlar. 860 bin TL'yi alıp kaçıyorlar. Vurulan kişiyle beraber çalışıyoruz.

Kendisi iş yeri sahibi. Sağlık durumu iyi diye haber aldık. Atılan merminin kemiğe hasar verip vermediğine dair filim çekilmiş, onun sonucunu bekliyoruz. Az önce konuştuk bilinci yerinde. Bir sıkıntı olmaz inşallah” dedi.

İşyeri sahibi Fahri Erek “Bir kişi bankadan para çekip aracına bindiği sırada motosikletle gelen iki kişi parasını almak istemiş. Alamayınca ayağından vurmuş. Parayı alıp kaçıyorlar. Bankanın dediğine göre 800 bin TL civarı para varmış. Ambulans gelince ilk müdahaleden sonra hastaneye götürdü” şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin olayı gerçekleştiren şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.

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