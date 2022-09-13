13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Mehmet Dinçerler’in paylaşımı kafaları karıştırdı. Önce yayınladı sonra sildi

Mehmet Dinçerler’in paylaşımı kafaları karıştırdı. Önce yayınladı sonra sildi

Şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliklerindeki kriz, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yüzükleri çıkaran çiftten Mehmet Dinçerler’in sosyal medyada bir video yayınladı ardından paylaşımını sildi. İşte o videodaki Hadise detayı…

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 13:55
Takip Et

Önce yayınladı sonra sildi! Mehmet Dinçerler’in paylaşımı kafaları karıştırdı

Mehmet Dinçerler’in paylaşımı kafaları karıştırdı. Önce yayınladı sonra sildi
+
Aa
-

Magazin gündemi şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliklerindeki kriz haberleriyle çalkalanıyor.

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler 30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız evlenmişti. Son dönemde birlikte görüntülenmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

YÜZÜKLERİ ÇIKARDILAR DEDİKODULAR BAŞLADI

Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep takmış, ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması kafaları karıştırmıştı.

Mehmet Dinçerler de önceki akşam bir etkinlikte görüntülendi. Dinçerler'in de yüzüğünü takmaması ayrılık iddiasını gündeme getirdi.

KAFA KARIŞTIRAN VİDEO

Bütün bu yaşananların ardından Mehmet Dinçerler’in sosyal medyadan paylaştığı videodan 'Hadise' çıktı.

Fanları şarkıcıyı kolundaki dövmeden tanıdı. Çizgili bluzlu, siyah pantolonlu yüzü görünmeyen kadının Hadise olduğu öne sürüldü.

Dinçerler'in paylaştığı videoyu kısa süre sonra kaldırması ise kafaları karıştırdı.

HADİSE HAMİLE Mİ?

Bircan Bali, Hadise Mehmet Dinçerler'in evliliğinde yaşanan süreci anlattığı esnada '' Hadise 3.5 aylık hamile! Kesin bilgi...'' diyerek gündem yarattı.

"HAMİLE DEĞİLİM"

Bircan Bali'nin iddiası sonrası Hadise'den ilk açıklama geldi. Hadise, "Hamile değilim. Tedavi de görmüyorum" diyerek iddiayı yalanladı.

Bütün bu yaşananların ardından Mehmet Dinçerler de sosyal medyadan çarpıcı bir göndermede bulundu.

"DON LASTİĞİ KADAR FAYDASI YOK"

İsim vermeden hamilelik iddiasını ortaya atan Bircan Bali'yi hedef alan Dinçerler, "Bazı insanların, insanlığa bir don lastiği kadar faydası yok" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
1
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
2
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
3
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
4
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
5
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
6
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
﻿Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
7
﻿Antalya'da 3.3 büyüklüğünde deprem
﻿Doktorlar kalp hastasına nefes oldu
﻿Doktorlar kalp hastasına nefes oldu
﻿Doktorlar kalp hastasına nefes oldu
﻿Kütahya'da talaş yüklü TIR devrildi. Yol trafiğe kapandı
﻿Kütahya'da talaş yüklü TIR devrildi. Yol trafiğe kapandı
﻿Kütahya'da talaş yüklü TIR devrildi. Yol trafiğe kapandı
﻿Körfez Belediyesi personel alacak
﻿Körfez Belediyesi personel alacak
﻿Körfez Belediyesi personel alacak
﻿Değeri 1 milyon TL’lik kablo çalan hırsızlar yakalandı
﻿Değeri 1 milyon TL’lik kablo çalan hırsızlar yakalandı
﻿Değeri 1 milyon TL’lik kablo çalan hırsızlar yakalandı
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.