Mehmet Dinçerler’in paylaşımı kafaları karıştırdı. Önce yayınladı sonra sildi

Magazin gündemi şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliklerindeki kriz haberleriyle çalkalanıyor.

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler 30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız evlenmişti. Son dönemde birlikte görüntülenmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

YÜZÜKLERİ ÇIKARDILAR DEDİKODULAR BAŞLADI

Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep takmış, ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması kafaları karıştırmıştı.

Mehmet Dinçerler de önceki akşam bir etkinlikte görüntülendi. Dinçerler'in de yüzüğünü takmaması ayrılık iddiasını gündeme getirdi.

KAFA KARIŞTIRAN VİDEO

Bütün bu yaşananların ardından Mehmet Dinçerler’in sosyal medyadan paylaştığı videodan 'Hadise' çıktı.

Fanları şarkıcıyı kolundaki dövmeden tanıdı. Çizgili bluzlu, siyah pantolonlu yüzü görünmeyen kadının Hadise olduğu öne sürüldü.

Dinçerler'in paylaştığı videoyu kısa süre sonra kaldırması ise kafaları karıştırdı.

HADİSE HAMİLE Mİ?

Bircan Bali, Hadise Mehmet Dinçerler'in evliliğinde yaşanan süreci anlattığı esnada '' Hadise 3.5 aylık hamile! Kesin bilgi...'' diyerek gündem yarattı.

"HAMİLE DEĞİLİM"

Bircan Bali'nin iddiası sonrası Hadise'den ilk açıklama geldi. Hadise, "Hamile değilim. Tedavi de görmüyorum" diyerek iddiayı yalanladı.

Bütün bu yaşananların ardından Mehmet Dinçerler de sosyal medyadan çarpıcı bir göndermede bulundu.

"DON LASTİĞİ KADAR FAYDASI YOK"

İsim vermeden hamilelik iddiasını ortaya atan Bircan Bali'yi hedef alan Dinçerler, "Bazı insanların, insanlığa bir don lastiği kadar faydası yok" dedi.