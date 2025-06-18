Önceden çöpe atılıyordu şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor. 1 çay kaşığı 1 kilo ete eşdeğer

Düzenleme: Kaynak: İHA

Geçmişte bal üreticilerince çöpe atılan ve protein deposu arı ekmeği, son zamanlarda yeni gelir kapısı oldu. Protein deposu olan arı ekmeği, kilosu 3 bin TL’den satılıyor. Arı ekmeğinin 1 çay kaşığı, 1 kilogram ete eşdeğer protein barındırıyor.

Sivas'ta bir dönem arıcılar tarafından çöpe atılan arı ekmeği, şimdilerde arıcılar için önem arz ediyor. Arıların, çiçek ve bitkilerden topladıkları polenleri kovana getirerek kendi enzimleriyle fermente etmesiyle üretilen arı ekmeği, zengin besin içeriği ile dikkat çekiyor.

Bir çay kaşığı arı ekmeğinin yaklaşık 1 kilogram ete eşdeğer miktarda protein barındırdığını ifade eden bal üreticileri, diyet yapan bireyler ve çocukların gelişimi için destekleyici gıda olarak sıkça tercih edildiğini söylüyor.

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Birçok hastalığa iyi geldiği iddia edilen arı ekmeğinin bir kilosu 3 bin liradan alıcı buluyor. 25 yıldır arıcılık yapan Engin Ekinci, "Son yıllarda ise arı ekmeği yerli arıcılarımız tarafından üretiliyor" şeklinde konuştu.

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Arı ekmeği üretiminin son yıllarda arttığını ifade eden Ekinci, "Arı ekmeği olmazsa arı olmaz. Arıların ve tabiatın ham maddesidir. Arılar çiçekleri ve bitkilerin polenlerini kovanlarına bacaklarında getirerek kendi enzim ve salgılarını katarak bu yiyeceği üretiyorlar. İçerinde yaklaşık olarak 22-23 çeşit amino asit barındırıyor. Protein açısından da oldukça zengin" dedi.

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Ekinci "Bir çay kaşığı arı ekmeği 1 kilogram et ile eşdeğer proteine sahip. Akciğer hastalıkları, prostat, eklem ağrıları gibi birçok hastalığa da iyi gelmesi ile biliniyor. Arı ekmeğinin kilogram fiyatı 3 bin lira. Birkaç yıl önce arı ekmeğinin üretim yapılmıyordu bu çöp olarak atılıyordu. Son yıllarda ise arı ekmeği yerli arıcılarımız tarafından üretiliyor. Diyet yapan insanlar için çocukların gelişimi için de önerilen şifa deposu bir besin. Birçok farklı çiçekten oluşan çok şifalı bir besin" diye konuştu.

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