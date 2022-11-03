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Ajda Pekkan'ın son sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama

Süperstar Ajda Pekkan dün gelen haberle sevenlerini korkutmuştu. Apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Ajda Pekkan'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi menajerinden geldi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 16:06
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Önceki gün düşerek kalça kemiğini çatlatan ünlü sanatçının sağlığı ile ilgili yeni haber geldi

Ajda Pekkan'ın son sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama
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Son dönemde yaptığı sahne şovlarıyla dikkat çeken Ajda Pekkan resmen nazara geldi. Süperstar'ın menajeri Oğuz Arınmış kötü haberi sosyal medyadan paylaşmıştı. Evinde düşen Ajda Pekkan Apar topar hastaneye kaldırıldı. İşte Ajda Pekkan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama...

Ajda Pekkan'ın evinde düştüğünü açıklamıştı

Ajda Pekkan'ın menajeri Oğuz Arınmış sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Arınmış yaptığı açıklamada Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düştüğünü ve kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındığını açıkladı. Kasım ayı konserlerinin de iptal edildiği belirtildi.

Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgiyi yine menajeri Oğuz Arınmış verdi. Arınmış, sosyal medyadan Süperstar'ın durumunun gayet iyi olduğunu söyleyerek yüreklere su serpen bir açıklama yaptı.

Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgi

 

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haydar
3.11.2022 16:34
çok meraklandıydık  
 
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