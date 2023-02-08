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Depremlerin yarattığı yıkım uydudan görüntülendi. Öncesini ve sonrasını paylaştılar

ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrasındaki yıkımı gösteren uydu görüntülerini paylaşmaya başladı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 04:38
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Öncesini ve sonrasını paylaştılar. Depremlerin yarattığı yıkım uydudan görüntülendi

Depremlerin yarattığı yıkım uydudan görüntülendi. Öncesini ve sonrasını paylaştılar
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ABD merkezli Maxar, Türkiye’de 10 kentte yıkımı neden olan iki deprem sonrasındaki değişimi uydu görüntüleriyle ortaya koydu.

Hava durumu ve bulutlar nedeniyle depremden etkilenen bölgelerde uydu fotoğrafı almakta zorlandıklarını belirten şirket yeni görüntüler elde eder etmez paylaşacaklarını duyurdu.

Gaziantep'in Nurdağı ve Islahiye ilçelerinin depremden önceki ve sonraki halini paylaşan Maxar’ın yayınladığı fotoğraflar şöyle:

NURDAĞI

6 Eylül 2022

7 Şubat 2023

ISLAHİYE

4 Ekim 2022

7 Şubat 2023

NURDAĞI

6 Eylül 2019

7 Şubat 2023

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