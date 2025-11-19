İçi liselik: Canım dayımın, canım kızının, canım biricik oğlunun düğünü için İstanbul’a gittim. Programımın arasında spontane bir zaman aralığı oluşunca, bir sanatsever olarak ilk yaptığım şey, bulunduğum yere en yakın gezilebilir müzeleri araştırmak oldu. Karşıma ilginç bir seçenek çıktı: Oyuncak Müzesi. “Oyuncağın müzesi nasıl olur acaba?” diye düşünürken kendimi kapısında buldum. Daha ilk anda özel otoparkının olması bile - İstanbul gibi yoğun bir şehirde - büyük bir lüks gibi geldi. İçeri adım attığım anda bir zaman makinasında gibi hissettim. Annemin çocukluğundan anlattıkları, benim çocukluğum, gençliğim ve çocuklarımın çocuklukları bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti.

Bu büyülü atmosferin ardında, müzenin kurucusu şair-yazar Sunay Akın ile eşi Belgin Akın’ın yıllara yayılan tutkusunun olduğunu öğrendim.

Müze, 23 Nisan 2005’te ziyaretçilere kapılarını açmış. Sunay Akın, yaklaşık yirmi yıl boyunca kırktan fazla ülkeyi dolaşarak topladığı oyuncakları titizlikle bir araya getirmiş. Kadıköy Göztepe’deki bu köşk çok etkileyici. Her odası sahne tasarım sanatçısı Ayhan Doğan tarafından birer küçük masal sahnesi gibi kurgulanmış. Bu sayede oyuncaklar yalnızca cam vitrinlerde duran objeler olmaktan çıkıp, kendi hikâyelerini fısıldayan kahramanlara dönüşmüş.

Bence müzenin açılış amacı, oyuncakların ardına saklanmış tarihsel, kültürel ve toplumsal dönüşümleri anlatmak. Tren oyuncakları sanayi devrimini, uzay figürleri insanlığın gökyüzüne uzanan hayallerini temsil ediyor. Pek çok bölüm, tarih dersini masum bir oyuncağın içine gizlemiş. Üç neslin bir arada gezip keyif alabileceği şekilde tasarlanan bu müze, büyüklerin geçmiş anılarını canlandırırken, çocuklara da hayal kurmalarını sağlıyor.

Binlerce parçalık koleksiyonuyla 1700’lü yıllardan günümüze kadar uzanan bir zaman yolculuğu sunan İstanbul Oyuncak Müzesi, kalpleri çarptıran, musmutlu hissettiren bir heyecan yaşatıyor. İnsan müzenin odaları arasında dolaşırken, geçmişin köşelerinde unutulmuş oyuncaklarla yeniden karşılaşıyor; bir nevi çocukluğuyla buluşuyor.

Çok güzel fotoğraflar çektim. Bana özel şeyler hissettirenleri telefonuma hapsettim. Minik, tatlı, sıcak cafesine oturup onları eskiz haline getirdim ve ilk fırsatta tablolaştıracağım. Çok ama çok heyecanlıyım.

Bu köşk insan hobisi olarak filizlenip dev bir çınara dönmüş. Küçük bir oyuncak bebeğin, paslanmış bir trenin ya da solmuş bir ayıcığın ardında saklı onlarca hatıra ile kendime döndüğüm, geçmişimle ve geleceğimle yeniden temas kurduğum bir an oldu. Kısacası, İstanbul Oyuncak Müzesi’ne yaptığım bu sürpriz ziyaret hem duygu dolu hem de tarih kokan bir yolculuğa dönüştü. İyi ki kurulmuş. İyi ki gittim. İyi ki çıkışındaki marketten o oyuncak bebeği satın aldım. İyi ki…

Tek kötü şey notu: Pazar günü olması dolayısıyla çok çocuk vardı. Çok sevindim ve ne kadar şanslı olduklarını düşündüm. Böylesi bir müzeyi bu yaşlarında görme şansına sahip olmuşlar diye düşündüm. Sonrasında ince bir sızı, derin bir acı duydum. Orada oturmakta olan 7- 8 çocuğun hepsinin ellerinde cep telefonları vardı ve kafalarına telefondan kaldıramıyorlardı. Üç Büyükler olarak bu konuya hassas davranalım. Hele böyle bir yere getirecek algı ve kültürdeysek çocukların elinden telefonları alalım…