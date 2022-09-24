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Beşiktaş'ın eski hocası Adanaspor'la anlaştı

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Önder Karaveli'nin yeni adresi belli oldu.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 19:45
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Önder Karaveli TFF 1. Lig ekibi ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş'ın eski hocası Adanaspor'la anlaştı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yeni teknik direktörünü buldu. Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Adanaspor, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine göreve getirilen Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına vardı.

Önder Karaveli'nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştüğü ve Adanaspor'a gitmek için müsaade istediği öğrenildi.

PAZARTESİ İMZALAYACAK

Önder Karaveli'nin bu gelişmenin ardından Adanaspor'la anlaşma sağladığı öğrenildi. Önder Karaveli'nin Pazartesi günü Adana'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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