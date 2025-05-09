Önder Özen "Hakem Burak Pakkan yeteneksiz bir arkadaş"

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Önder Özen "Hakem Burak Pakkan yeteneksiz bir arkadaş"

Yorumcu Önder Özen Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi Burak Pakkan hakkında sert sözler söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında Fenerbahçe Başakşehir deplasmanına çıktı. Sarı-lacivertliler maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Maçta özellikle Talisca ve Diego Carlos için itiraz edilen kırmızı kartlar ve VAR sonrası verilmeyen penaltı kararı hakem Burak Pakkan'ı gecenin en çok tartışılan ismi yaptı.

"HAKEMLİK YAPMAMASI GEREKEN YETENEKSİZ BİR ARKADAŞ"

Önder Özen karşılaşmanın ardından hakem Burak Pakkan'a sert sözlerle yüklendi. Özen "Maçın hakemi Burak Pakkan, Türkiye Cumhuriyeti’nde hakemlik yapmaması gereken insanlar listesi yapılsa ilk sıralarsa yer alabilir. Söylemem böyle şeyler futbolcular ve teknik adamlar içinde ama açık şekilde yeteneksiz bir arkadaşımız. Futbolu bilmiyor, kuralları bilmiyor, hakemliği bilmiyor. " ifadelerini kullandı.

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