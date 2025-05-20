Önder Özen'den Mourinho eleştirisi

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho Eyüpspor maçının ardından "Ben hem saha içine hem saha dışına odaklanıyorum. Bir anlamda başarılı olduğumu düşünüyorum o da; bütün dünyanın Türkiye Ligi’ni nasıl bir lig olduğunu görmesi anlamında. Artık herkes Türkiye Ligi’nin nasıl bir lig olduğunu biliyor. Buradaki şey tahmin ettiğimden çok daha güçlü" ifadelerini kullandı.

"15 MİLYON EURO'YU LİGİN NASIL BİR LİG OLDUĞUNU ANLAT DİYE ALDI"

Portekizli teknik adamın bu sözlerini eleştiren yorumcu Önder Özen "Mourinho’nun açıklamalarından şunu anladım: Fenerbahçe bana “Gel sana 15 milyon Euro'yu verelim bu ligin nasıl bir lig olduğunu dışarda anlat.” diye teklif yaptı. Mourinho’yu da suçlayamıyorum. Geldiği gün “Bana bu ligin nasıl bir lig olduğu anlatıldı.” dedi. Sayın Mourinho ligin nasıl olduğunu anlatmış yurt dışına, keşke Türkiye Kupasından da bahsetseydi…" dedi.