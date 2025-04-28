Önder'in doktorlarından açıklama: Hayati tehlikesi artarak devam ediyor

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Önder'in doktorlarından açıklama: Hayati tehlikesi artarak devam ediyor

Son dakika... DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamaya göre hayati tehlikesinin artarak devam ettiği belirtildi

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