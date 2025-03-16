One 150, NATO sertifikasını aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
One 150, NATO sertifikasını aldı

Çek firmalarının katkılarıyla geliştirilen One 150 dronu, NATO sertifikası alarak savunma sanayisinde önemli bir başarıya imza attı. 150 kilogram altı kategoride NATO sertifikasına sahip ilk dron olan One 150, askeri olmayan görevlerde de kullanılacak.

Çekya merkezli firmaların geliştirdiği insansız hava aracı One 150, NATO tarafından sertifikalandırıldı. Geliştirme süreci on yıl süren ve beş yıllık zorlu testlerden geçen dron, Severoatlantik Antlaşması Örgütü'nün belirlediği üç yüz kriteri karşılamayı başararak 150 kilogram altındaki dronlar kategorisinde NATO sertifikası alan ilk hava aracı oldu.

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One 150, özellikle keşif ve gözetleme alanında çeşitli görevlerde kullanılacak. İlk olarak askeri olmayan bir görevde yer alacak olan dron, Hollanda’nın Kuzey Denizi üzerindeki bölgelerde faaliyet gösteren bir madencilik şirketi için kuş hareketlerini izleyerek ekolojik değerlendirme çalışmalarına katkı sağlayacak.

Çekya’nın savunma sanayi alanındaki bu başarısı, ülkenin insansız hava araçları konusunda küresel ölçekte rekabet gücünü artırdığına işaret ediyor. One 150’nin askeri ve sivil alanlarda daha geniş bir kullanım ağına sahip olacağı ve farklı ülkelerden talep göreceği öngörülüyor.

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