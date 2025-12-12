26 yaşındaki Amerikalı sanatçı Camryn Magness, Miami’de geçirdiği elektrikli scooter kazası sonrası hastanede yaşamını yitirdi.

Çok genç yaşta uluslararası sahnelerde boy gösteren ve One Direction’ın “Up All Night” ile “Take Me Home” turnelerinde açılış performanslarıyla tanınan Magness’ın ani ölümü, müzik camiasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Genç sanatçının resmi sosyal medya hesabında paylaşılan mesajda, “Sevgili Camryn’imizin sesi, parlak ruhu ve hayata korkusuz bakışı birçok kişinin kalbine dokundu” ifadeleri yer aldı.

Camryn geride ailesini, nişanlısı Christian’ı ve müzikle paylaştığı anılarla yaşayan pek çok hayranını bıraktı. Ailesi, Instagram hesabını anma ve taziye mesajları için açık tutacaklarını açıkladı.

CAMRYN MAGNESS KİMDİR?

Camryn Magness, Amerikalı genç bir şarkıcı ve şarkı yazarıydı. Denver, Colorado doğumlu olan Magness, müzik kariyerine çok küçük yaşlarda başladı ve YouTube’a yüklediği cover videolarıyla dikkat çekti.

2010’lu yıllarda profesyonel sahnelere adım atan sanatçı, uluslararası tanınırlığını One Direction’ın “Up All Night” ve “Take Me Home” dünya turnelerinde açılış performansları yaparak kazandı.

Bu turneler sayesinde geniş bir hayran kitlesi edindi. Ayrıca Cody Simpson ve Fifth Harmony gibi isimlerle de turnelerde yer aldı.

Parlak sesi, enerjik sahne varlığı ve korkusuz kişiliğiyle tanınan Camryn, müzik dünyasında umut vaat eden genç yeteneklerden biri olarak görülüyordu.

Ne yazık ki 26 yaşında, Miami’de geçirdiği elektrikli scooter kazası sonucu hayatını kaybetti. Ani ölümü, müzik camiasını ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu.

Geride nişanlısı, ailesi ve müzikle paylaştığı anılarla yaşayan pek çok hayranını bıraktı.

