'Gecenin Ucunda' neler olacak. Dizi hakkında alınan son kararı seyirci merakla bekliyor

Yeni sezonun iddialı dizilerinden 'Gecenin Ucunda' uzun bir aranın ardından Neslihan Atagül ve Kadir

Doğulu çiftini de ekranda buluşturdu. Başarılı oyuncular, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, tekrardan bir araya gelirken, dizide rol almakla kalmayıp, aynı zamanda da dizinin yapım ortağı oldular.

Doğulu çiftinin hem oyunculuk hem de yapım ortaklığını üstlendikleri 'Gecenin Ucunda' dizisi için yeni bir karar alınınca seyirciler, dizi final mi yapacak? Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ne yapacak diye merak etmeye başladı.Star Tv'nin bu sezon başlayan iddiaları yapımlarından biri olan 'Gecenin Ucunda' ilk 6 bölüm için açıklanan reyting sıralamasında umduğunu bulamadı. Çarşamba akşamı ekranlarda seyircisiyle buluşan dizi, düşük reyting sebebiyle gün değişikliği kararı aldı.

Yeni gününde reytingleri nasıl olacak? Şu an hiç yapım tarafından hiçbir açıklama gelmedi. Diziye yönelik gelen tek bilgi artık çarşamba değil, salı akşamları televizyonda sevenleriyle buluşacak. 'Gecenin Ucunda' diğer dizileri reyting sıralamasında geçebilecek mi? Yoksa final mi yapacak?