OnePlus Ace 2’nin kilit özellikleri belli oldu

OnePlus kısa bir süre önce Çin’de OnePlus 11’i kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Çinli teknoloji şirketi OnePlus, yeni cihazı olan OnePlus Ace 2 üzerinde çalıştığını duyurdu. Çin’in MIIT veri tabanında ortaya çıktı ve kilit teknik özellikleri belli oldu.

MIIT, modelin OnePlus 11’e benzer şekilde 100W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh pille geleceği belirtildi. Cihazın 5G bağlantısının yanı sıra çift sim kart desteğini de onayladığı ifade edildi.

OnePlus Ace 2, 6.67 inç 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan kavisli OLED bir panelle tanıtılacak. Güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ise ekranın altına yerleştirilecek. Kamera olarak ise 50 Megapiksel (Sony IMX890) + 8 Megapiksel (ultra geniş) + 2 Megapiksel üçlü kamera kurulumuna sahip bir kurulum yapıldı. Ön kamerası ise 16 Megapiksel olacak.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti kullanılacak. 4 nm mimariye sahip işlemci; bir 3.0 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), üç 2.5 GHz ARM Cortex-A710 ve dört 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 730 grafik birimini bünyesinde barındıracak. Diğer taraftan cihazda 16 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama bulunacak.

Cihazın tanıtım tarihiyle ilgili şirketten şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.