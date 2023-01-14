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OnePlus Nord 3’ün özellikleri sızdırıldı

OnePlus Nord 3’ün özellikleri ortya çıktı. İşte detaylar…

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 11:49
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OnePlus Nord 3’ün özellikleri sızdırıldı

OnePlus Nord 3’ün özellikleri sızdırıldı
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, OnePlus Nord 3 özellikleri ortaya çıktı.Yeni modeli MediaTek Dimensity 8200 işlemciyle karşımıza çıkacak.

İŞTE ÖZELLİKLER

4nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet ARM Cortex-A78 (3.1GHz), 3 adet ARM Cortex-A78 (3.0GHz) ve 4 adet ARM Cortex-A55 (2.0GHz) çekirdek bulunuyor. İşlemcinin grafik arabiriminde ise ARM Mali-G610 MC6 mevcut. Dimensity 8200 modelinde yapay zeka uygulamalarında oldukça başarılı olan MediaTek APU 580’nin olduğunu belirtmekte fayda var.

OnePlus Nord 3 modeli, FullHD Plus çözünürlüğe sahip 6.5 inç ekran ile tanıtılacak. Cihazın ekran panelinde ise 120Hz tazeleme hızına sahip AMOLED teknolojisine yer verilecek.

DEPOLAMA

Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen modelde 50 Megapiksel OIS destekli ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Öz çekim kamerasında ise 32 Megapiksel lens mevcut.

HIZLI ŞARJ

Cihazın 8 GB RAM ile tanıtılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Bununla birlikte, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunulacağı tahmin ediliyor.

OnePlus, Nord 3 modelinde 100W hızlı şarj teknolojisine sahip 4.500 mAh batarya kullanacak.

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