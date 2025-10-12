Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın seçim döneminde söz verdiği önemli projelerden biri olan Kavlaklı Mahallesi bin kişilik kır düğün salonu tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiği ifade edildi. Aile kurumunun güçlendirilmesi, genç çiftlerin desteklenmesi ve sosyal yaşamın canlandırılması hedefiyle hayata geçirilen bu yatırımın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği "Aile Yılı" kapsamında ayrı bir anlam taşıdığı kaydedildi. Modern mimarisi, geniş kapasitesi ve uygun fiyat politikasıyla dikkat çeken tesisin gençlerin, ailelerin ve mahalle sakinlerinin buluşma noktası olacağı aktarıldı.



Projenin tamamlanmasının ardından tesiste incelemelerde bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kavlaklı Mahallesi’ne kazandırılan büyük yatırımın ilçeye hayırlı olmasını diledi. Başkan Toptaş," Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Aile Yılı’nda genç çiftlerimizin en güzel günlerinde yanlarında olmak istedik. Kavlaklı Mahallemize kazandırdığımız bin kişilik kır düğün salonumuzda nice yuvaların kurulmasına, nice mutluluklara şahitlik edeceğiz. Üstelik evlenecek çiftlerimize destek olmak için salonumuzu hafta içi 10 bin TL, hafta sonu 15 bin TL gibi uygun fiyatlarla hizmete sunacağız. Bizim için önemli olan sadece bir yapı inşa etmek değil, gençlerimizin mutluluğuna dokunabilmektir" dedi.

Onikişubat Belediyesi olarak insana dokunan projelere öncelik verdiklerini vurgulayan Başkan Toptaş, "Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren projeler üretiyoruz. Bu düğün salonumuz da gençlerimizin omzundaki yükü hafifletecek, sosyal bağları güçlendirecek önemli bir adım. Bizim belediyecilik anlayışımızda mutluluk, huzur ve dayanışma her zaman ön planda" diye konuştu.