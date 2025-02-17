Onlar basıyor trafik yazıyor. Cezası 3.809.00 lira

Tokat /Ahmet Pasinlioğlu

APP plakalar, standart Türk plakalarına göre farklı boyutlarda, yazı tiplerinde veya karakter aralıklarında olan plakalardır. Genellikle araç sahipleri tarafından estetik görünüm veya kişisel tercihler nedeniyle tercih edilirler. Ancak, Karayolları Trafik Kanunu'na göre bu tür plakaların kullanımı yasak.

YASAL DAYANAK VE CEZALAR

Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre, araç plakalarının belirli standartlara uygun olması gerekmektedir. APP plakalar bu standartlara aykırı olduğu için yasal değildir. Bu nedenle, APP plaka kullanan sürücüler trafik cezası ile karşı karşıya kalıyorlar.

2025 yılı itibariyle APP plaka kullanmanın cezası 3.809 TL Bu ceza, Karayolları Trafik Kanunu'nun 23/3-a-1 maddesine göre kesiliyor.

TOKAT'TA DURUM

Tokat'ta da APP plaka kullanımı giderek artmakta Özellikle motosiklet sahipleri, plakalarının kırıldığını iddia ederek APP plakalara yöneliyorlar Ancak, bu durum trafik cezalarını kaçınılmaz hale getiriyor.

İşin ilginç tarafı ise, Şoförler Odası tarafından basılması gereken plakaların internet üzerinden siparişle kolayca temin edilebiliyor. Üstelik, bu plakalar yasal görünen damgalarla birlikte basımı yapılıp gonderiliyor. Bu durum, APP plaka kullanımının yaygınlaşmasına neden oluyor. APP plaka kullanmanın yasal olmadığını ve ciddi para cezalarıyla sonuçlanabileceğini unutmamak önemlidir. Tüm sürücülerin, Karayolları Trafik Kanunu'na uygun standart plaka kullanmaları gerekmektedir.