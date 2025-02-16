Onlar kaçtı polis kovaladı! Polisten kaçarken kaza yaptılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Onlar kaçtı polis kovaladı! Polisten kaçarken kaza yaptılar

Çorum’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan biri sürücü ile yanında bulunan 2 kişi kovalamaca sonrası yakalandı. Şüphelilerin kaçtığı güzergâhta yapılan aramada tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Buharaevler 58'inci Sokak'ta Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekibin şüphe üzerine durdurmak istediği şahıslar, "Dur" ihtarına uymayarak bulundukları araçla kaçmaya başladı.

Ekipler tarafından takibe alınan şahıslar, yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazanın ardından açtan inen 3 şahıs, koşarak kaçmaya çalıştı. Şahıslar ekiplerin kovalamacası neticesinde yakalandı. Şahısların kaçtıkları güzergahta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet bıçak, 5 adet fişek ele geçirildi.

Ekipler tarafından yakalanan M.B., K.Ç. ve C.S. gözaltına alınırken, aracın sürücüsüne 44 bin TL idari işlem uygulandı.

Onlar kaçtı polis kovaladı! Polisten kaçarken kaza yaptılar

Onlar kaçtı polis kovaladı! Polisten kaçarken kaza yaptılar

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